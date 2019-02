Questa mattina, nella piazza del Mercato di Bagnolo Mella, si è tenuta una raccolta firme organizzata dalla sezione locale dell’Associazione Nazionale del Fante. Scopo dell’iniziativa, in corso in tutta Italia, il ripristino della festività del 4 novembre nel calendario lavorativo.

Raccolta firme a Bagnolo Mella per ripristinare la festività del 4 novembre

Era presente il Presidente nazionale del comitato, Pasquale Tabucco; al suo fianco il sindaco Cristina Almici. In prima linea, inoltre, il Presidente della sezione del Fante di Bagnolo Stefano Signorini e altri militanti dell’associazione.

La parola a Stefano Signorini

“Chiediamo che si torni a celebrare questa data per rendere omaggio a coloro che hanno perso la vita nel corso della Prima Guerra Mondiale – ha spiegato Signorini – Ricordare è l’unica via per evitare che queste tragedie si ripetano”.

