Quinzanello piange la scomparsa di Mario Pari, per tutti “Bigio”.

Addio a Mario Pari

Quinzanello piange la scomparsa di Mario Pari, per tutti “Bigio”, scomparso all’età di 74 anni: lascia la moglie Adele e il figlio Giovanni. In paese era conosciuto da tutti: vice presidente dell’associazione Combattenti, aveva sempre un sorriso e una battuta per tutti. Una persona di grande compagnia che mancherà un po’ a tutti.

