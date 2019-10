La comunità di Quinzanello ha accolto don Valerio Mazzotti.

Don Valerio a Quinzanello

Giornata di festa quella di oggi a Quinzanello dove ha fatto il suo ingresso il nuovo parroco, don Valerio Mazzotti. A fare gli onori di casa è stato il sindaco Riccardo Canini. “La nostra comunità è ricca di entusiasmo e fertile di valori e glielo dimostrerà – ha detto il primo cittadino – Qui ne sono certo don Valerio troverà la sua casa”.

Per don Valerio, che da 19 anni è sacerdote, sarà la sua prima esperienza da parroco. “Vi chiedo per quanto possibile un atteggiamento di familiarità – ha commentato il neo parroco – Desidero una collaborazione schietta e semplice, mettendo a disposizione l’uno per gli altri le proprie competenze. Mi auguro che potremo riscoprirci un dono l’uno per gli altri”.

Dopo aver salutato la frazione, domani alle 16 don Valerio farà invece il suo ingresso a Dello.

