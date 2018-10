Quarantaseiesima Festa dell’anziano a Castrezzato. La Messa e il pranzo conviviale si sono tenuti all’Autodromo di Franciacorta in memoria di Daniel Bonara.

Un successo strepitoso quello della quarantaseiesima edizione della Festa dell’anziano, organizzata dall’Amministrazione e dal Gruppo di volontariato sociale all’Autodromo. Gli anziani presenti erano 286 e dopo la Messa, si è tenuto il pranzo conviviale. Ad intrattenere gli ospiti c’erano anche i ragazzi dell’Accademia di musica. “In questo modo si è favorito un incontro generazionale. Tutti gli anziani si sono dimostrati contenti di partecipare a anche quelli che non hanno potuto essere presenti hanno fatto sentire la loro vicinanza. È stato un modo per tutti quanti di potersi svagare e non pensare ai problemi”, ha spiegato il sindaco Gabriella Lupatini. Soddisfatto anche Giovanni Gualina. Il presidente ha partecipato fin dalla prima edizione e sottolineato che è sempre un piacere vedere così tante persone partecipare all’iniziativa.

