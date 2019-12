Quarantacinque candeline per la C.i.t.s di Chiari. L’Amministrazione ha consegnato ieri il riconoscimento per tutti questi anni di attività sul territorio.

Quarantacinque candeline per la C.i.t.s

1974-2019: un periodo temporale importante per un’altra impresa clarense che ancora oggi esercita la propria attività con un grande impegno imprenditoriale.

Lunedì 23 dicembre la società C.I.T.S. srl con sede a Chiari in via Cologne, ha riunito collaboratori e dipendenti per lo scambio degli auguri natalizi e per celebrare i 45 anni di attività.

La festa è iniziata alla presenza dell’assessore alle Attività Produttive, Domenico Codoni, che ha consegnato a nome dell’Amministrazione Comunale, un attestato di stima e riconoscenza per l’impegno imprenditoriale profuso, con l’augurio di raggiungere altri importanti traguardi. La società C.I.T.S. ha iniziato la propria attività il 1° Settembre 1974 ed esercita un’attività imprenditoriale organizzata al fine di produrre e scambiare beni e servizi.

Le prestazioni erogate dalla famiglia Metelli comprendono veramente tante tipologie di attività che tuttavia si possono sintetizzare nelle classificazioni di impiantistica e commercio. Quest’ultimo svolto oltre che al dettaglio ed all’ingrosso, anche nella forma on-line, una forma oggi molto diffusa che aiuta a farsi conoscere e raggiunge bacini di utenza molto più ampi.

Lo spirito imprenditoriale della famiglia si sta trasmettendo anche alla generazione successiva e come da manuale i figli dei signori Metelli già rivestono cariche nella società ed operano instancabilmente nell’impresa. Un bel gioco di squadra fra padri e figli che rappresenta un grande valore di condivisione e partecipazione tale da contraddistinguere questa azienda, pronta sempre ad affrontare nuove sfide.

Chiari può nuovamente essere fiera di una piccola realtà familiare che negli anni è riuscita a costruire una grande azienda.

