Quaranta candeline per il Palio delle Quadre

Quaranta candeline. Un compleanno importante e da festeggiare al meglio. Non mancheranno infatti eventi e novità. Si partirà ufficialmente lunedì 3, ma il prossimo weekend sarà già pieno. Ricchissimo è il palinsesto di appuntamenti, ma si pensa anche alla beneficienza. In piazza Zanardelli non mancheranno le serate storiche e, per il concerto, mercoledì sera saliranno sul palco i The Kolors. Per quanto riguarda invece le Quadre, tutte e quattro sono pronte ad offrire il meglio.

Domani un piccolo anticipo sarà sul ChiariWeek in edicola, mentre la settimana prossima, in omaggio con il giornale ci sarà un vero e proprio magazine con tutti i dettagli di questo quarantesimo Palio delle Quadre.