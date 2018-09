Qualche malore e interventi di lieve entità. Nottata piuttosto tranquilla per i soccorritori.

Dopo l’aggressione a Chiari, in viale Teosa in codice rosso, non ci sono stati interventi di particolare rilievo. Verso le 22.30 a Montichiari sono stati allertati i soccorsi in codice giallo per una caduta al suolo in via Brescia 2. Un 29enne è stato portato in ospedale in codice verde. Ferita a Desenzano, in via Romane Coorti, per un 40enne, ma fortunatamente niente di grave, così come il medico acuto a Bedizzole, verso le 23.

Interventi dopo la mezzanotte

Caduta, medico acuto e “non noto”. A Brescia i primi tre interventi dopo la mezzanotte, tutti conclusi in codice verde. Un malore ha colpito anche una 27enne, in via dell’Edera a Manerba. Per lei trasferimento in ospedale a Gavardo, ma fortunatamente in verde. Codice giallo a Desenzano, alle 2.30. Medico acuto in via Annunciata. Colpito un uomo di 46 anni. Non è stato trasportato.