Una giornata importante per le tute gialle di Palazzolo.

Protezione Civile: inaugurato il nuovo mezzo

Domenica, nel capannone di via Veneto in uso al Gruppo comunale di Protezione Civile, è stato inaugurato un nuovo automezzo destinato al Gruppo comunale di Protezione Civile. Alla cerimonia erano presenti il sindaco Gabriele Zanni, il vicesindaco Gianmarco Cossandi, il referente comunale della Protezione Civile, geometra Luca Corsini, il responsabile del Gruppo di Protezione Civile Comunale Luigi Lancini e i tanti volontari del Gruppo di Palazzolo e di quelli dei Comuni limitrofi. Il nuovo mezzo è un IVECO VM 90 con motore diesel di 2800 c.c., allestito dal Gruppo comunale con attrezzature e accorgimenti mirati alle tipologie di rischio maggiormente presenti sul territorio e alle reali necessità del Gruppo, adatto comunque per molti tipi di intervento anche in luoghi non facilmente raggiungibili, essendo un fuoristrada a trazione integrale con capacità di guado fino a 90 cm.

Mezzo polifunzionale

Essendo un mezzo polifunzionale, prevede diversi tipi di utilizzo: come mezzo di primo intervento, in scenari di tipo idrogeologico o emergenza neve; come mezzo di trasporto generico, avendo anche la possibilità di poter togliere i sedili posteriori ampliando il piano di carico; come ufficio mobile e segreteria da campo in interventi di soccorso ed esercitazioni, è dotato di riscaldamento e ventilazione autonomi anche con motore spento; inoltre grazie a un generatore silenziato garantisce illuminazione ed energia elettrica per il funzionamento di computer e stampanti;

come mezzo in supporto al Nucleo di intervento Nautico, per trasporto e messa in acqua del gommone anche in luoghi difficilmente accessibili, oltre che come spogliatoio per il suddetto Nucleo. Il mezzo può trasportare fino a 6 persone, ed è equipaggiato con lampeggianti blu o gialli, gancio di traino, radio veicolare e CB. È in allestimento anche un modulo estraibile e facilmente intercambiabile, dove troveranno alloggio diverse attrezzature.

Costo

L’acquisto del mezzo è stato finanziato in parte dell’Amministrazione comunale e in parte dall’Associazione Volontari Protezione Civile per Palazzolo. I costi sostenuti dal Comune sono stati i seguenti: acquisto 16.900 euro; spese per carrozzeria (trasformazione) 9.842,96 euro; spese per carrozzeria (luci di emergenza ed allestimento interno) 907,19 euro. Per un totale di 27.650,15 euro (iva compresa).I costi sostenuti dall’Associazione Volontari Protezione Civile per Palazzolo sull’Oglio sono i seguenti: spese varie allestimento – materiali ed attrezzature – in funzione alle tre specializzazioni (soccorso nautico, idrogeologico, interventi su fiume) 7.000 euro; spese per scritte, adesivi e loghi di Protezione Civile 800 euro. Per un totale di 7.800 euro. L’automezzo inaugurato è costato 35.450,15 euro (iva compresa).

