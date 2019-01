Intervista a Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente:

Protesta questo pomeriggio, 22 gennaio, a Erbusco per salvare il Bosco di Lorenzo, che rischia di essere spostato per far spazio all’area industriale.

Protesta

Cittadini, ambientalisti e Legambiente si sono presentati questo pomeriggio a Erbusco per protestare contro lo spostamento del Bosco di Lorenzo, che il Comune vorrebbe far “trasferire” altrove per lasciare spazio a un’area industriale.

Presente anche la famiglia di Lorenzo Corioni, fra cui il padre Mario Corioni, presidente del circolo locale di Legambiente, il presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani e Barbara Megetto presidente di Legambiente Lombardia.

Il Bosco di Lorenzo

Il Bosco di Lorenzo è nato nel novembre del 2018 in ricordo di Lorenzo Corioni, che ha perso la vita in un’incidente stradale nel 2015. Aveva solo 23 anni.