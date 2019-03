Progettazione e accesso ai fondi europei, il territorio mantovano si prepara per la programmazione 2021 – 2027

Progetto

Disegnare un modello organizzativo di Servizio Europa d’Area Vasta “su misura” per il territorio mantovano, una sorta di ufficio sovracomunale in grado di creare una rete di partner locali per accedere in modo strutturato alle molteplici opportunità di finanziamento messe in campo dall’Unione Europea.

Seminario di presentazione giovedì 28 marzo a Mantova di “Lombardia Europa 2020”, modalità per sviluppare e migliorare la performance della pubblica amministrazione in rapporto alla gestione dei fondi europei siano essi diretti, indiretti o di cooperazione territoriale. L’iniziativa, realizzata con il sostegno di UE-Fondo sociale europeo e Regione Lombardia, vede come promotori Anci Lombardia, Provincia di Brescia e la stessa Regione.

L’incontro

Essere maggiormente competitivi sulla piazza europea è una necessità che accomuna tante realtà italiane, dalle più piccole a quelle più strutturate. Per cercare di superare questo gap, soprattutto in vista della nuova programmazione di finanziamenti 2021 – 2027, Provincia di Mantova in partnership con il Comune di Mantova, in v irtù di un accordo quadro stipulato fra i due enti insieme ai Presidenti di Anci Lombardia e Unione Province Lombarde, si è fatta promotrice di un percorso volto ad ampliare non solo la conoscenza sulle possibilità di accesso ai diversi bandi ma anche utile ad apprendere le modalità di presentazione di una candidatura, di creazione di una rete di partner, di gestione e rendicontazione di un progetto.

Nel primo incontro Egidio Longoni di Anci Lombardia ha illustrato le peculiarità dell’iniziativa ‘Lombardia Europa 2020’, Federica Marzuoli, dirigente Struttura programmazione comunitaria e gestione Fondo Sviluppo e Coesione di Regione Lombardia si è invece soffermata sull’attività che la Regione può offrire a sostegno dei territori nell’accesso diretto ai finanziamenti dell’Unione europea: dall’Ufficio a Bruxelles alla piattaforma Open Innovation, dal sito ‘Orientarsi per progettare’ alle lettere di endorsement. Matteo Bassoli, ricercatore e docente universitario ha anticipato le novità della prossima programmazione: seppure in attesa della ridefinizione del bilancio comunitario complessivo post Brexit, in generale dovrebbero sensibilmente aumentare le risorse per i territori arrivando a superare i mille miliardi di euro. Tra i principali canali di finanziamento: Horizon Europe, Connecting Europe Facility, Single Market, Digital Europe, Erasmus+, InvestEu, Life, Europa Creativa, Giustizia e Diritti e Valori. Luca Bramati di Anci Lombardia ha infine presentato i risultati di un’interessante ricerca sugli enti locali lombardi e l’Europa: 511 progetti presentati dai 43 uffici presenti in Lombardia per un cofinanziamento medio conseguito di 2 milioni di euro. In apertura del seminario hanno portato i loro saluti il presidente della Provincia Beniamino Morselli e l’assessore ai fondi europei del Comune di Mantova Adriana Nepote. Quest’ultima ha anche portato l’esperienza diretta dell’ente capoluogo nell’accesso ai bandi e finanziamenti Ue.

