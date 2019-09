San Paolo risponde presente all’incontro formativo per la creazione di un gruppo di Protezione Civile.

Protezione Civile a San Paolo

Se qualcuno avesse avuto dubbi sulla riuscita o meno di questo progetto, i dubbi sono stati spazzati via in pochi minuti: è bastato entrare nell’aula consiliare di San Paolo per vedere quante persone hanno risposto all’invito lanciato dall’Amministrazione, con il sindaco Giancarla Zernini in testa, riguardo alla possibilità di creare un gruppo di Protezione Civile a San Paolo. Quello di lunedì sera era solo un incontro formativo, ma vista l’adesione di persone alla serata (oltre 50 cittadini) c’è da giurare che saranno in diversi a sposare questo progetto.

A raccontare e spiegare tutti i segreti di un gruppo di Protezione Civile è stato il responsabile del gruppo comunale di Barbariga, Eligio Tenca. Durante la serata si è parlato anche di una convenzione (e sempre più probabile) convenzione con la Protezione Civile di Barbariga. “Il nostro territorio ci porta a pensare che tanti problemi si possono affrontare insieme – ha spiegato il sindaco di Barbariga, Giacomo Uccelli, presente nella prima parte della serata – Una convenzione puo’ essere funzionale, anche perché si possono raddoppiare le forze. Se volete unirvi siamo dunque disponibilissimi a fare una convenzione”.

TORNA ALLA HOME PAGE