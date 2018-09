Presentato drappo delle Quadre firmato dal clarense Enio Molinari. E’ stato mostrato durante la serata inaugurale della mostra realizzata tramite il concorso “ScattiChiari: aria di paese”.

Uno scatto meraviglioso, proprio come la persona che l’ha immortalato. E’ stato presentato questa sera, al Museo della città, il drappo del Palio delle Quadre. Come ogni ricorrenza importante, e quest’anno è il quarantesimo anniversario della festa, questo sarà direttamente assegnato a chi si aggiudicherà la corsa. Si tratta di una fotografia, una sovrapposizione di scatti, del famosissimo artista Eugenio Molinari, conosciuto come Enio e anche per il suo ruolo di farmacista.

Il concorso

Il drappo è stato scoperto dall’assessore allo Sport e alla Cultura Laura Capitanio durante la serata inaugurale della mostra “ScattiChiari: aria di paese”. Questo è infatti anche il nome del concorso, voluto dall’Amministrazione e in collaborazione con Flash9emezzo, Juna e Occ, che ha visto mettersi in gioco diversi fotografi (e non). L’importante infatti, sulla base del racconto di Agostino Turla, era immortalare attimi della propria città. Terzo classificato Giuseppe Filippini con la sua “L’alba”, secondo Paolo Ammirato con “Come eravamo, notturno” e primo classificato Nikolin Borka con “Punti di vista”.