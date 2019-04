Presentata a Chiari la quinta edizione della Fiera del bambino naturale. L’appuntamento è in Villa Mazzotti, nel week end del 13 e il 14 aprile.

Torna in Villa Mazzotti la Fiera del bambino naturale. L’appuntamento è per il week end dal 13 al 14 aprile, sempre in Villa Mazzotti. La quinta edizione dell’evento è stata presentata nel pomeriggio di oggi, mercoledì, nella sala Repossi del Municipio. Presenti l’assessore Laura Capitanio, la presidente dell’associazione Montessori Brescia, il presidente de L’Impronta Paolo Festa, la responsabile organizzativa della fiera (e vice presidente de L’Impronta) Daniela Mena, Fabio Bazzoli, direttore del Sistema bibliotecario Sud Ovest Bresciano e della biblioteca di Chiari e Marco Salogni, presidente di Chiari Servizi. E proprio L’Impronta e Montessori, insieme a Leone d’oro e Bambino naturale sono le promotrici dell’evento pensato per il bambino e la famiglia e improntata sull’educazione e le buone pratiche di gestione dell’educazione domestica.

