La comandante Basma Bouzid: “Sono stata presa di mira perché donna e straniera”.

"Sono stata presa di mira"

La vicenda del comandante della Polizia locale, che si trascina ormai da nove mesi e sulla quale non c’è ancora la parola fine, ha avuto però una svolta importante nei giorni scorsi con l’entrata in servizio di Basma Bouzid. Il Tribunale ordinario infatti le ha dato ragione e ha fatto scattare l’assunzione.

“Un incubo lungo nove mesi, sono stata presa di mira – ha commentato Bouzid – A volte essere donna, magari intelligente e a maggior ragione straniera scatena il mondo. Sono state dette tante fesserie, in primis riguardo ai titoli di studio dato che l’Ateneo li ha riconosciuti”.

