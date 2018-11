C’è preoccupazione per il futuro del reparto riabilitazione dell’Ospedale di Leno, perché l’ennesima proroga per la sperimentazione pubblico-privato scade il 31 dicembre, e i lavoratori non sanno quale sarà il futuro dell’ospedale.

Questa mattina, 23 novembre, le sigle sindacali hanno organizzato un presidio dalle 11 alle 12.

Il futuro dell’ospedale

E’ nata 12 anni fa la sperimentazione fra pubblico e privato che coinvolge Asst del Garda e Dominato Leonense Sanità per la gestione dei 50 posti letto dell’ospedale.

La sperimentazione è stata sempre prorogata di anno in anno ma questa volta l’ente Dominato Leonense ha dichiarato di non voler proseguire la convenzione e ad oggi i lavoratori non sanno chi subentrerà.

Protesta, cosa chiedono i lavoratori

I lavoratori hanno diverse richieste: