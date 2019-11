Premiate a Chiari alcune botteghe aperte da quarant’anni e più. Il riconoscimento è arrivato dal Comune ai commercianti attivi nell’ambito del settore di parrucchiera ed estetista.

Ieri sera, in una gremita sala Repossi del Comune di Chiari, l’assessore alle Attività Produttive Domenico Codoni, ha incontrato la categoria degli acconciatori ed estetiste della città a nome dell’Amministrazione comunale. L’incontro è stato organizzato per approfondire la conoscenza delle categorie e per condividere con gli operatori le norme del settore, ricevere segnalazioni su eventuali problematiche ed avviare un percorso di collaborazione per migliorare, dove possibile, l’esercizio delle attività ed il servizio ai clienti.

Codoni, ha voluto ringraziare tutti gli operatori per il lavoro che svolgono, con impegno e dedizione, ricordando che diverse realtà, sono frutto di una storia famigliare che prosegue la professione avviata da un genitore. Da citare fra queste, due attività iniziate nel 1965:

Claretti Valter di Viviana Claretti in via Buffoli 7 che già nella ragione sociale esprime la genesi e HAIR STYLIST- BARBER SHOP di Piergiorgio Rubagotti in via Isidoro Clario 5 che ha proseguito quella del padre Primo. Risale al 1966 anche l’attività ora esercitata da Vanity di Ferrari Veronica in via Marengo 10, avviata dalla mamma Virginia Ciserchia

Nel 1967 nasce la tradizione della famiglia Salvoni. In viale Mellini 9 c’è Giovanni che prosegue l’attività del papà Angelo.

Altre due tradizioni famigliari sono nate nel 1980: in via XXVI Aprile 49: Fabio Sbardolini prosegue l’attività del papà Mario e in via Barcella 9/d, Angela Sisti quella della mamma Celestina. Ricordiamo inoltre Lucia Lussignoli aperta dal 1980, “Stella Sothis” di Lidia Vezzoli operativa dal 1986 e l’acconciatore Aurelio Salvoni già Presidente Nazionale di Confartigianato Acconciatori.

Nell’occasione sono stati anche consegnati attestati di riconoscimento per rendere omaggio al 40° anno di attività di acconciatore a Lidia Terzi, al 35° di Silvana Simoni, al 30° di Maria Bosetti ed al 25° di Maria Ramera “Acconciature Cristina” (che pure prosegue l’attività della mamma risalente al 1978), nonché anche al 30° anniversario dell’estetista Roberta Moretti. “È un orgoglio per la città di Chiari celebrare queste ricorrenze, per il lavoro che tutti questi operatori svolgono con passione e dedizione”, hanno commentato dall’Amministrazione. Negozi sempre al passo coi tempi, con le tendenze del momento, che mettono sempre al primo posto la disponibilità verso i clienti, i propri consigli e tanta cortesia e competenza. Ogni compleanno aziendale merita di essere ricordato, perché oltre ad essere una soddisfazione lavorativa, è il simbolo dell’impegno delle persone e dell’ambizione che hanno avuto, dando un segno di appartenenza alla città e di condivisione delle linee di promozione della stessa”, hanno commentato dall’Amministrazione.

