Premiate le migliori vetrine

Il tema? Erano le campane, in linea con la rappresentazione storica. Si sono tenute oggi, subito dopo pranzo in sala Repossi, le premiazioni per le miglori vetrine allestite in occasione del quarantunesimo Palio delle Quadre. Al vincitore è stato donato uno spazio pubblicitario sul ChiariWeek, per promuovere la propria attività nelle prossime settimane.

La classifica

1) PASTICCERIA IL PRINCIPE

Per aver interpretato il tema con gli strumenti del suo lavoro: il campanile molto realistico è realizzato tutto con zollette di zucchero.