Precipitato rudianese in montagna a Vezza d’Oglio. E’ successo nel pomeriggio nella località bresciana montana. L’uomo è stato trasportato in elicottero.

Probabilmente è scivolato mentre si trovava in montagna. Ad essere rimasto coinvolto in un incidente sopra Vezza d’Oglio, è stato un rudianese. L’uomo è stato trovato riverso in un canale e per il salvataggio è stato necessario l’utilizzo del vericello. La chiamata ai soccorsi è arrivata poco prima delle 15 e sul posto è arrivato l’elicottero che ha trasportato il ferito all’ospedale di Cles in codice rosso.