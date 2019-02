Possibile batterio nelle salviette per bambini: Carrefour dispone il ritiro

Possibile batterio del genere Burkholderia nelle salviette per bambini: Carrefour dispone ritiro dai supermercati di un lotto specifico. Ecco quale

Carrefour sta richiamando a scopo precauzionale un lotto di salviette per bambini per pelli sensibili per la possibile presenza di un batterio patogeno del genere Burkholderia cepacia.

Il lotto interessato

Il prodotto richiamato che appartiene al lotto numero 0765181022 a marchio Carrefour Baby, è venduto in confezioni da 72 pezzi.

In caso di contaminazione scatenata da salviettine contaminate, i pazienti immunocompromessi sarebbero soggetti a un rischio più elevato di infezione.

Riportare il prodotto al punto vendita

Carrefour raccomanda ai clienti in possesso di confezioni richiamate di non usarle e di riportarle al punto vendita d’acquisto, dove si provvederà alla sostituzione o al rimborso. La catena si scusa per il disagio.

