Pontoglio piange don Angelo Chiappa. Comunità in lutto per la scomparsa dell’amatissimo parroco di Pontoglio dal 2001 al 2008.

Comunità in lutto

Don Angelo, classe 1939, è scomparso lunedì a gli Spedali Civili di Brescia e ad agosto avrebbe compiuto 80 anni. Ordinato nel 1964, era originario della parrocchia di Molinetto. Era una persona forte, ma allo stesso solare e sempre disponibile. A Pontoglio tutti lo ricordano per il suo grande impegno a favore delle famiglie con i bambini. Il suo principale impegno era infatti quello di avvicinare loro alla chiesa. La salma riposa a Brescia, ancora non si conosce la data dei funerali.

Gli incarichi

Don Angelo è stato curato a Travagliato dal 1964 al 1965; curato a Sant’Antonio in città dal 1965 al 1967; curato a Gardone Val Trompia dal 1967 al 1968; assistente spirituale dell’Istituto Arici in città (1968-1970); direttore della Casa del fanciullo a Bogliaco (1970-1977); parroco di Muslone (1971-1977); parroco di Lumezzane Valle (1977-1988); parroco di Costalunga in città (1988-2001); parroco di Pontoglio (2001-2008); assistente ecclesiastico Adasm/Fism (1978-2015); collaboratore in città presso la parrocchia dei Santi Faustino e Giovita (2008-2015).

