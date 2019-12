Pompieri in visita ai bimbi ricoverati in Pediatria a Chiari. Hanno portato doni proprio come moderni Babbo Natale, esattamente come fanno da qualche anno.

Pompieri in Pediatria

Sono amatissimi, anche dai bambini. Sono i Vigili del fuoco volontari di Chiari che anche quest’anno, in vista del Natale, hanno fatto visita ai piccoli ricoverati nel reparto di Pediatria dell’Asst Franciacorta. I pompieri, nel pomeriggio, sono andati all’ospedale di Chiari vestiti di tutto punto e come moderni Babbo Natale hanno regalato tanta allegria. Non sono mancati i doni, con amore e dolcezza, sono entrati nelle camere e hanno dialogato con i piccoli pazienti come, secondo la tradizione, fanno da qualche tempo in vista del Natale. La loro presenza è sempre apprezzatissima.

Presente anche il personale medico insieme al direttore del Sitra Maurizio Bertucco e il referente delle associazioni Fabiano Navoni per conto della direzione sanitaria.



TORNA ALLA HOME