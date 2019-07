Pompieri in azione per salvare un gatto in via del Fossato a Chiari. La sirena è partita alle 9. Il felino si trovava da domenica bloccato in un albero.

E’ suonata presto la sirena dei pompieri questa mattina. I Vigili del fuoco volontari di Chiari sono impegnati per il salvataggio di un gattino che è rimasto incastrato, da domenica, dentro la fessura di uno degli alberi ad alto fusto di via del Fossato, che costeggiano la strada e il canale irriguo. Il felino era stato notato da un ciclista, Giacomo Volpi, durante il week end e una volta notato che l’animale non riusciva a liberarsi da solo, ma era sempre più spaventato. Così, questa mattina insieme ad un altro clarense ha deciso di avvisare i pompieri per il salvataggio. Il gattino ha più volte tentato di scappare e il recupero non p stato semplice. Sarà portato al Rustico Belfiore dove sicuramente starà meglio.

