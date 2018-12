Pompieri in azione in centro a Chiari per soccorrere un’anziana caduta. I soccorsi sono stati allertati dalle vicine di casa della signora che l’hanno sentita chiedere aiuto.

Sirene e pompieri hanno catturato l’attenzione. I Vigili del fuoco di Chiari sono intervenuti in centro, precisamente in via San Martino della Battaglia, per aprire l’inferiata di un’abitazione al piano terra. All’interno, la proprietaria era caduta. Fortunatamente le vicine di casa l’hanno sentita chiedere aiuto e hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono dunque arrivati i pompieri che hanno aperto la porta con il flessibile e l’ambulanza per prestare le cure necessarie alla signora.

