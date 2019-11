Pompieri di Chiari ad Alessandria per rendere omaggio ai Vigili del fuoco caduti. Erano con gli altri colleghi di Brescia e dintorni per portare la loro vicinanza.

In prima linea, sempre. Anche una delegazione dei Vigili del fuoco di Chiari, questa mattina con altri colleghi di Brescia, è partita alla volta di Alessandria. Uno l’intento. Esprimere vicinanza per i tre pompieri che hanno perso la vita nell’esplosione di una cascina. Migliaia sono infatti state le persone che questa mattina hanno voluto rendere omaggio a Antonio Candido, Marco Triches e Matteo Gastaldo. I feretri sono stati portati a spalle dai colleghi delle tre vittime dalla vicina piazza della Libertà tra due ali di folla fino alla chiesa. Erano più di 1.500 i pompieri provenienti da tutta Italia.

Le sirene suoneranno nuovamente anche questa sera. I pompieri distaccamento di Chiari, guidati da Oscar Salvi, le faranno andare libere e osserveranno un momento di silenzio in caserma per ricordare i tre giovani che hanno perso la vita facendo del bene per gli altri.

