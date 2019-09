Dopo un anno di assenza è stato costituito nei giorni scorsi il nuovo consiglio di amministrazione.

Pro Loco membri

Il suo logo è il giusto binomio tra l’amore per il proprio paese e la sua storia, e la città: il castello di Pompiano racchiuso in un cuore, dai colori bianco e azzurro; la sua mission è coordinare il mondo dell’associazionismo: è da qui che nasce la nuova Pro Loco Pompiano. Dopo un anno di assenza è stato costituito nei giorni scorsi il nuovo consiglio di amministrazione della Pro Loco Pompiano che rimarrà in carica per i prossimi quattro anni. Capitanati dal presidente Giuseppe Bertozzi e dal vice Elena Molinari, Cristiana Comincini che riveste il ruolo di tesoriere, Daniele Mauro Comaroli, Pierangelo Maninetti, Giancarlo Mensi, Erik Zerbini, Giuliano Cogoli e Angelo Cremaschi, sono pronti per dare nuovo slancio al paese.

Le dichiarazioni

“Siamo tutti alla prima esperienza in questo ambito – ha spiegato il presidente – Affrontiamo l’incarico senza la pretesa di insegnare ma con l’umiltà di imparare. Di una cosa siamo certi della passione e la voglia di fare che ci animano e daremo del nostro meglio per raggiungere gli scopi prefissati”.

Stand informativo

Stamattina i membri del Cda saranno presenti dalle 8 alle 12 in piazza mercato col proprio stand per dare informazioni ed aprire il tesseramento. Per chi volesse partecipare attivamente può chiedere informazioni inviando una mail a prolocopompiano@pec.it.

TORNA ALLA HOME