A Pompiano la pioggia non ferma gli atleti del 12° Cross del Carrobbio, la tradizionale competizione che si svolge nei campi attorno alla Santella della Madonna Carrobbio.

Cross del Carrobbio

In 300 sono stati i giovani atleti che stamattina hanno partecipato alla competizione organizzata dall’Atletica Pompiano sfidando il maltempo e un terreno di certo non facile. Pronti alla griglia di partenza già dalle 9.40 e divisi in tre categorie hanno percorso 300, 600 e 1000 m sporchi di fango ma col sorriso, dando prova di bravura ma soprattutto grande spirito sportivo.