Il tradizionale appuntamento dedicato ai nonni e alle nonne del paese è giunto alla sua trentanovesima edizione.

La festa

Circa duecento sono stati gli anziani che hanno accolto l’invito dell’Amministrazione comunale e della Pro loco per trascorrere una giornata all’insegna del divertimento, in un’atmosfera conviviale fatta di condivisione di aneddoti di vita con gli amici di sempre, brinda do alla vita. La tradizionale messa professata dal curato ha dato il via in mattinata ai festeggiamenti che si sono poi spostati nella palestra di via Ortaglia, dove l’Amministrazione ha offerto loro un lauto pranzo. Non è stata l’unica attenzione che l’amministrazione ha voluto riservare agli over settanta, al termine della funzione difatti sono state consegnate le pergamene e un omaggio per suggellare l’importante traguardo raggiunto.

