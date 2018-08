Polemica sui lavori all’ex sala consiliare di Orzivecchi. L’opposizione non la ritiene una priorità.

E’ una nuova vita quella che aspetta l’ex sala consiliare di via Frigerio che, alla luce del progetto da 175mila euro realizzato dall’Amministrazione, sarà rimessa completamente a nuovo. Ma per l’opposizione, che più di una volta ha lamentato lo «spreco di soldi dei cittadini», questa non sarebbe certo la priorità.

