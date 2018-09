Più di cinquecento accorsi alla camminata dell’Avis a Chiari. La manifestazione di stamattina è stata un successo incredibile.

La sezione dell’Avis e il suo gruppo sportivo hanno organizzato stamattina la tradizionale manifestazione ludico motoria (di 5, 12 e 21 chilometri) “Du pass per Ciare”. Si è trattato della 45esima edizione dell’iniziativa, ma anche 39esima del trofeo Avis Chiari e 36esima delle scuole clarensi. Al ritrovo in Villa Mazzotti si sono presentati in più di 500, ma durante il percorso si sono aggiunte altre persone. Le premiazioni sono invece state alle 10.30 e sono stati riconosciuti i meriti ai gruppi più numerosi. Soddisfatto per il successo anche il presidente Francesco Begni. Sempre uno il motto: donare fa bene al cuore! Appuntamento all’anno prossimo!

