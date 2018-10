Più di cinquanta alla gara di pesca sul Gambara

Più di cinquanta alla gara di pesca sul Gambara a Gottolengo. La tradizionale domenica in riva al fiume organizzata dall’Aps Redone per i bambini ha riscosso un enorme successo. Più di cinquanta i bambini che hanno preso parte alla gara facendo incetta di trote. Un appuntamento dedicato sia alla pesca che all’ambiente, per sensibilizzare i più piccoli alla vita del fiume e al suo rispetto.

Le premiazioni

Dopo la gara, bambini e famiglie si sono spostati in piazza XX Settembre per le premiazioni. Qui sindaco e assessori insieme al presidente dell’Aps Redone hanno premiato tutti i partecipanti, con coppe e medaglie.

Tutte le fotografie sul numero in uscita venerdì del Manerbioweek.