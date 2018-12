Piste di pattinaggio tra Brescia e dintorni: ecco dove trovarle. La lista di quelle già allestite vicino ai nostri comuni. L’elenco sarà pian pian aggiornato.

Camminata e volteggio. Dove dilettarsi sul ghiaccio tra Brescia e Bergamo? Il Natale è alle porte e grandi e piccini vogliono divertirsi. Ecco alcune delle piste allestite nei dintorni, ma l’elenco potrà ancora essere aggiornato.

Brescia

E’ tutto pronto. A Brescia riapre Ice Rink Gran Teatro Morato. Si potrà andare a pattinare nei weekend fino a domenica 24 febbraio. Per la stagione 2018-19 sarà a disposizione una superficie di 700 metri quadrati dove potranno divertirsi grandi e piccini. Durante la settimana non mancano nemmeno i corsi di avviamento al pattinaggio per tre fasce d’età: i bambini dai 4 ai 9 anni, ragazzi e adolescenti dai 10 ai 17 anni, e gli adulti.

Bergamo

Il divertimento è tutto in piazza della Libertà. La struttura per pattinare è stata già allestita da qualche settimana e resterà fino al 20 gennaio. Sarà aperta tutti i giorni dalle 8.30 alle 12.30, dalle 14,30 alle 19 e dalle 20.30 alle 24. L’evento è organizzato da “L’Azzurro” in collaborazione con “IceLab” e “Sport Evolution” con il patrocinio del Comune di Bergamo.

Ma si può anche andare a Matova

Per chi ha voglia di fare un po’ di strada, si può anche raggiungere Mantova. La grande pista di pattinaggio professionale su ghiaccio (500 mq) sarà una delle principali attrazioni e peculiarità del Thun Winter Village dall’1 al 26 dicembre.

