Aspettando Santa Lucia

Che successo, che giornata! Per le vie di Pontoglio c’è stato il pienone per tutto il giorno. E’ andato alla grande l’evento organizzato dall’associazione Commercianti in collaborazione con il Comune. Anche quest’anno, Aspettando Santa Lucia si è rivelato un evento molto atteso e partecipato. Non sono mancate bancarelle, banchetti delle associazioni, esibizioni e musica e poi, dopo l’apparizione sul campanile, alle 18 è arrivata lei. La Santa più amata. Santa Lucia ha lanciato caramelle a grandi e piccini. E’ ufficialmente partito il periodo delle feste.. fra qualche settimana è Natale!

