Pienone in piazza Zanardelli per il concerto dei The Kolors. Alla grande l’evento organizzato per il 40esimo anniversario del Palio delle Quadre.

Pienone in piazza Zanardelli

Tutto esaurito ieri sera in piazza Zanardelli per il concerto dei The Kolors. Un concerto per grandi e piccini che ha saputo davvero far divertire tutti. L’evento, organizzato dall’Amministrazione, ha visto in piazza (a momenti alterni e secondo le norme) circa 4.000 persone. Sul palco per i saluti anche il sindaco Massimo Vizzardi e i presidenti delle quattro Quadre. Ha introdotto il concerto, che ha regalato un’ora e mezza di musica, Roberto Goffi.