Pienone a Castrezzato per la Notte bianca. L’evento ha visto fiumi di gente tra le vie centrali del paese fino tarda notte.

Pienone a Castrezzato

Non delude mai la serata più attesa dell’anno. E’ stata un successo la Notte bianca che si è svolta ieri sera, la prima targata dall’Amministrazione guidata dal sindaco Giovanni Aldi. L’evento, particolarmente curato dal consigliere Milena Moreni, ha portato in paese centinaia di persone che si sono riversati nelle via principali del paese. Protagoniste sono state soprattutto le realtà locali: dalle associazioni alle attività commerciali che tra organizzazioni di eventi (e fantastiche sfilate) all’interno della Notte bianca e la preparazione di ottime prelibatezze hanno fatto un vero e proprio figurone. Immancabili anche i balli e la musica mentre davanti al Comune c’erano anche le giostre per i più piccoli. Insomma, castrezzatesi e non si sono divertiti fino a notte fonda.

Le fotografie saranno sul numero di ChiariWeek in edicola a partire da venerdì 28 settembre.

