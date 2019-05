A centinaia sono stati i bimbi che nel mercoledì pomeriggio a Roccafranca si sono incontrati, insieme all’aministrazione comunale per ringraziare i tanti autisti, per così dire, che durante l’anno scolastico hanno percorso migliaia di passi per portare da casa a destinazione i giovani alunni.

Think Green a Roccafranca

Comune virtuoso quello che amministra il territorio che va tra Roccafranca e la sua frazione Ludriano, che durante la giornata di festeggiamenti ha fatto ben due inaugurazioni entrambe promuovendo il cammino. Una idea di mobilità sostenibile fortemente sostenuta anche dal sindaco Emiliano Valtulini, che non ha mancato di sottolineare quanto sia importante impegnarsi in prima persona e dare il buon esempio alle giovani generazioni, per cercare di vivere il territorio in maniera sana.

Sicurezza ma anche un po di poesia

Due i percorsi inaugurati, il primo è stato il Viale Rita Levi Montalcini, per facilitare l’attraversamento dal Polo scolastico alla Piazza Europa, il secondo molto caro ai ludrianesi, il cammino del Lazzaretto, per promuovere uno stile di vita sano e combattere lo stress.

Articolo completo sul numero in uscita venerdì 24 maggio.

