Il Pirellone interviene a sostegno dei piccoli Comuni: finanziamenti per le manutenzioni urgenti.

Piccoli Comuni, pronti i contributi

Promesso in campagna elettorale dal Carroccio, presto realtà. La Regione viene in aiuto dei piccoli Comuni che spesso faticano a trovare le risorse per la manutenzioni necessarie sul proprio territorio. A confermarlo ieri sera, martedì, al Museo della Cultura Rurale Prealpina di Brinzio il consigliere regionale Emanuele Monti. L’esponente leghista ha presentato le opportunità offerte dalla Regione col Bando Piccoli Comuni per manutenzione urgente del territorio. “Con questo bando – ha dichiarato – intendiamo cofinanziare gli interventi di manutenzione urgente che saranno presentati sia dai piccoli Comuni che dalle Unioni dei Comuni”.

Tempo fino al 9 ottobre

Per accedere ai contributi c’è tempo fino al 9 ottobre. Potranno farne richiesta i Comuni con fino a 5mila abitanti e le Unioni di Comuni costituite da enti fino a 5mila abitanti l’uno e che non abbiano già fatto singolarmente richiesta. Sul piatto, un massimo di 40mila euro. “La percentuale di copertura può arrivare invece fino al 90 per cento della spesa ammissibile, ogni onere incluso” ha precisato Monti.

Gli interventi

Gli interventi ammessi per il finanziamento sono quelli finalizzati alla difesa dai dissesti idrogeologici, alla messa in sicurezza dei versanti e del reticolo idrico di competenza comunale. Quindi, interventi per la sostenibilità ambientale, energetica e relativamente la sicurezza dei cittadini. Interventi per le manutenzioni straordinarie delle strutture, fabbricati e infrastrutture di proprietà pubblica, compresa la manutenzione della viabilità comunale. E infine, interventi di riqualificazione di beni artistici, culturali, paesaggistici di proprietà pubblica.