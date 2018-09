Il cuore della città invaso dai rifiuti: è così che si è risvegliata questa mattina Orzinuovi. Un risveglio dalle finalità educative

Il perché di quei rifiuti

Non si è trattato di un clamoroso gesto notturno di vandali, ma della seconda parte di quel progetto ambientale iniziato sabato a Orzinuovi e che, nella prima parte, aveva portato alla raccolta di rifiuti in varie parti della città. Perché parte di quello che è stato ritrovato ieri (pezzi di ricambio ormai usurati, resti di feste e grigliate al fiume Oglio) sono state portate in piazza, davanti a tutti affinché ciascuno lo potesse vedere. Con una chiara finalità educativa. Nel corso della giornata, agli stand allestiti per l’occasione, si è parlato non solo di raccolta ma anche di riciclo di tutti questi futuri “prodotti” che verranno riportati a nuova vita.