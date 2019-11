Piantati a Chiari cinquanta nuovi alberi. In azione, questa mattina, l’associazione I Frattimi, tanti volontari e gli Scout.

Una mattina passata ad operare per l’ambiente. Si sono appena concluse le operazioni di piantumazione a Chiari a cura dell’Associazione I Frattimi. A Chiari cresceranno 36 tra carpini, tigli, aceri e querce nel parco di via A. Pellegrini e 12 tigli in via Milano.

Il progetto

Quelle di questa mattina sono le prime opere necessarie per la creazione del progetto di bosco diffuso noto come «Il Bosco di Lorenzo», ideato dall’associazione I Frattimi di Erbusco. Tutto ciò fa parte dell’accordo sottoscritto definitivamente in questi giorni dal Comune di Chiari con la realtà erbuschese: infatti, nei mesi scorsi la Giunta comunale aveva approvato la richiesta dell’associazione di piantumare a Chiari numerosi alberi e arbusti a sostegno dell’iniziativa nata in ricordo dell’amico Lorenzo Corioni, già attivista del circolo Legambiente Ilaria Alpi di Erbusco, scomparso prematuramente in un incidente stradale nel 2015.

Nello specifico, le zone individuate per il bosco diffuso sono due: quelle di via Milano – che ospiterà 12 nuovi tigli – e quella di via Pellegrini, dove si pianteranno tra i 30 e i 41 alberi (aceri, carpini, tigli, ciliegi, meli, viburni, sanguinelle e così via). In futuro l’associazione I Frattimi si occuperà anche delle potatura delle piante (per i primi tre anni), mentre il Comune sfalcerà il manto erboso e si occuperà dell’irrigazione al bisogno (come già previsto nello specifico piano di cura del verde generale cittadino). Le opere inizieranno alle 10 circa da via Pellegrini, per poi proseguire in via Milano.

Erano presenti Giampietro Corioni, presidente dei Frattimi e fratello di Lorenzo, il papà Mario Corioni, coordinatore di Legambiente Franciacorta, la sorella Mariuccia e tantissimi volontari e amici. Per l’Amministrazione c’erano invece l’assessore Chiara Facchetti, che ha seguito il progetto con il consigliere Simone Riccardi, l’assessore Domenico Codoni e il consigliere Cristian Vezzoli.

