Perdon d’Assisi: stasera l’evento finale a Chiari. Il ritrovo è previsto a San Bernardino, ci saranno anche i fuochi d’artificio.

Perdon d’Assisi

Continua anche questa sera l’evento organizzato all’oratorio salesiano di San Bernardino in via Palazzolo, a Chiari. Dopo la grande serata di ieri, che ha raccolto un folto pubblico, si replica e in conclusione di serata (verso le 23) ci saranno i fuochi d’artificio (tempo permettendo). Al termine dell’ultima Messa, in calendario per le 20, inizierà l’animazione. Sarà presente anche il Corpo bandistico per un concerto e non mancheranno le esibizioni di ballo. Ci sono anche le bancarelle e una mostra allestita per l’occasione.

