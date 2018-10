Pendolari Trenord, Toninelli “Attenzione massima. In arrivo più treni grazie ad un accordo senza precedenti raggiunto tra FS Italiane e Regione Lombardia su impulso del Governo”.

Pendolari Trenord, Toninelli: “In arrivo più treni”

Il primo è già arrivato e la prossima settimana ne arriveranno altri due. Parliamo dei treni consegnati da Trenitalia a Trenord per rinforzare il parco rotabile e agevolare il trasporto dei tantissimi pendolari lombardi che si spostano ogni giorno. E che ogni giorno sono costretti a subire ritardi, guasti e cancellazioni.

L’arrivo dei nuovi convogli è stato annunciato da ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli, in una nota.

“Per quanto riguarda il traffico ferroviario regionale in Lombardia, ricordo che, grazie a un accordo senza precedenti raggiunto tra FS Italiane e Regione Lombardia su impulso del Governo, finalmente stanno arrivando dei treni che rinforzeranno, dopo tantissimi anni, il parco rotabile di Trenord che permette ai pendolari di spostarsi ogni giorno”.

Leggi anche: Treno bloccato sulla linea Brescia-Cremona, ragazzi nei campi per raggiungere Manerbio

Altri 25 treni il prossimo anno

“Leggo oggi articoli di giornale in cui si dice che non sto dando risposte sui pendolari lombardi – aggiunge il Ministro. Vorrei ricordare che il 5 ottobre è stato consegnato da Trenitalia a Trenord il primo treno dei 9 previsti a ottobre, a cui seguiranno già la prossima settimana altri due treni elettrici.Il mio impegno al fianco e in supporto dei pendolari non viene meno, e questo incremento del parco rotabile in Lombardia lo dimostra”. Toninelli ha anche annunciato che, entro il prossimo anno, saranno messi a disposizione altri 25 convogli.

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOSTRE NOTIZIE! COME?

Iscriviti al nostro gruppo Facebook Brescia e provincia Eventi e news

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale Brescia7giorni: clicca “Mi piace” o “Segui” e gestisci impostazioni e notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia!