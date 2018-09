Patentino per proprietari di cani: a Chiari il corso di formazione gratuita. Le lezioni teoriche si terranno al salone Marchetti e quelle pratiche al Rustico Belfiore.

Patentino per proprietari di cani

Il Rustico Belfiore onlus e il Comune organizzano il “Patentino” corso formativo per proprietari di cani. L’appuntamento è per il 4, l’11, il 18 e il 25 ottobre al Salone Marchettiano di via Ospedale Vecchio. Mentre le lezioni “pratiche” si terranno direttamente al Rustico, in via Milano 39, il sabato. Il corso è gratuito per i residenti a Chiari.

Il comunicato del Comune

Continua l’attenzione dell’Amministrazione comunale verso gli amici a quattro zampe: infatti, giovedì 4 ottobre prenderà il via il corso formativo del Patentino, destinato ai proprietari di cani. Il corso (importante e strutturato, nato in seguito ad un’ordinanza Ministeriale del 3 marzo 2009 per la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione di cani) sarà offerto gratuitamente ai cittadini clarensi. Ovviamente, per il rilascio del patentino è obbligatoria la frequenza a tutte le date del corso da parte degli iscritti. Si tratta di un corso corposo che fornirà nozioni e informazioni importanti per migliorare i rapporti fra padroni e cani, approfondendo diversi settori e problematiche correlati ai temi di conoscenza ed educazione cinofili. Il programma del corso prevederà lezioni sul comportamento del cane; lo sviluppo, il benessere e la comunicazione; l’informazione e la prevenzione; la legislazione di riferimento e le applicazioni pratiche al centro cinofilo. L’iniziativa rientra nell’ambito dell’impegno che questa Amministrazione ha sottoscritto con la città per contribuire a migliorare la qualità della vita delle persone e anche degli animali: infatti, è organizzata dal Comune, in collaborazione con il Rustico Belfiore, i veterinari Achille Secchi e Alessandro Mazzotti.

Per informazioni corsi.rusticobelfiore@gmail.com oppure Michela 392.8596237 (dalle 9 alle 17) e Alberto 333.1954125 (17 alle 21). Iscrizioni entro il 4 ottobre.