Pasticceria Principe protagonista a MelaVerde. La nota attività di Chiari è protagonista del programma di Mediaset che va in onda nella fascia del pranzo domenicale.

Pasticceria Principe a MelaVerde

Non era passata inosservata, qualche settimana fa, la troupe di Mediaset. Tecnici, conduttori e videomaker erano stati avvistati prima in zona industriale e poi al Bistrot della Filanda per un pasto. Oggi tutti hanno capito perché. Nella trasmissione che va in onda nella pausa pranzo domenicale e che si occupa della scoperta delle tradizioni locali, protagonista assoluta di oggi è la Pasticceria Principe di Chiari. A MelaVerde sono infatti stati svelati tutti i segreti dell’attività di famiglia con sede in via dei Lattonieri. Tutta Italia è infatti stata condotta in un viaggio alla scoperta delle prelibatezze locali, dei cannoncini e di tutti gli altri dolci egregiamente preparati dal locale.

In tv è stato spiegato che si tratta di una pasticceria storica che da anni porta avanti la tradizione della pasticceria italiana con prodotti classici, ma anche preparazioni innovative portate avanti dalle nuove generazioni. Da anni la famiglia prepara i suoi prodotti con il lievito madre, un lievito accudito, nel vero senso della parola, ogni mattina dal signor Amedeo che rimpasta per poi creare i prodotti della sua pasticceria. Per l’occasione han preparato il panettone alla mela verde e caffè.

