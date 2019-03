Partono i lavori sulla Goitese per riasfaltare il tratto ormai danneggiato di strada fra Brescia e Mantova

Gli interventi dopo lo stop invernale

Al via da domani la ripresa dei lavori lungo la statale Goitese: si comincerà da Castiglione delle Stiviere. Il tratto della ex Ss 236 interessato dall’intervento è quello che va dal confine con la provincia di Brescia e per i successivi tre chilometri ed è sicuramente uno dei più usurati. Il lato interessato è quella in direzione verso Mantova. I lavori inizieranno alle 8 e proseguiranno per 4 – 5 giorni, anche in base delle condizioni meteorologiche e verranno gestiti a senso unico alternato.

Nelle settimane a seguire verranno eseguiti tutti gli altri interventi previsti sulla Goitese.

L’impegno della Provincia è di contenere al minimo i disagi ma inevitabilmente vi saranno ripercussioni sulla viabilità. Il tutto dovrà concludersi entro il prossimo mese di giugno.

“Alla fine dell’intervento la principale arteria stradale della provincia sarà riqualificata e messa in sicurezza” sottolinea con soddisfazione il Presidente della Provincia Beniamino Morselli. “Ricordo che, vista la priorità dell’intervento, abbiamo messo sul piatto un investimento complessivo di 2.746.000 euro, tra risorse provinciali e regionali”.

TORNA ALLA HOME PAGE