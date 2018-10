Parco di viale Mellini a Chiari: pronto nelle prossime settimane. A breve termineranno i cantieri nella zona davanti alla biblioteca.

Parco di viale Mellini a Chiari: pronto nelle prossime settimane

Potatura delle piante, posa della staccionata e sistemazione dei giochi. Sono queste alcune delle fasi che si svilupperanno nelle prossime settimane nel cantiere del nuovo parco giochi di viale Mellini. A breve sarà infatti conclusa l’opera che andrà a riqualificare l’area di fronte alla biblioteca civica, dedicandola esclusivamente ai più piccoli. Il percorso che ha portato a questa riqualificazione è nato dall’incrocio di due esigenze e volontà sinergiche: da un lato l’Amministrazione si è impegnata a riqualificare un parco della città ogni anno (questo è il progetto del 2018); dall’altro il desiderio, espresso anche dal Gruppo Alpini, di riorganizzare l’area unendo in un’unica zona tutti i monumenti alle Armi e associazioni combattentistiche.

I lavori finali

Ora l’opera entra nel vivo e nelle prossime settimane la ditta incaricata del verde eseguirà una potatura ad hoc sulle piante esistenti, in modo tale che i rami più bassi non siano poi d’intralcio al posizionamento dei giochi e del loro effettivo utilizzo. Successivamente, si eseguirà sia la tracciatura dei giochi e della loro posizione (compresa una porta da calcetto e la rete parapalloni), sia la tracciatura della staccionata che segnerà i confini del parco. Poi si potrà provvedere alla posa della pavimentazione antitrauma e dell’erba sintetica di contorno al parco. Nel frattempo, i giochi sono già in produzione. Questi verranno infatti prodotti direttamente dalla ditta aggiudicatrice (dalla quale saranno ovviamente anche certificati), così che una volta terminati i lavori potranno essere posati senza attese. Tutte queste opere seguiranno e concluderanno quanto fatto finora, ovvero la sistemazione, il riallineamento e il riposizionamento dei cordoli che separano l’area verde dall’area di parcheggio posta a ovest (con anche la posa di una prima fascia dei cubetti in pietra che costituiscono i parcheggi veri e propri), oltre che le opere complete per la deviazione degli impianti interrati e fuori terra esistenti.

Il commento

“Siamo molto soddisfatti di questo progetto, a cui teniamo molto. Il parchetto davanti alla biblioteca è uno dei luoghi più frequentati dai bimbi della città: era perciò assolutamente necessario permettere a questi bambini di usufruire di un’area ancora più sicura e certamente meglio attrezzata, che facesse onore alla sua posizione centrale e permettesse una migliore gestione degli spazi. Siamo certi che verrà molto apprezzato”, ha dichiarato Cristian Vezzoli, il consigliere con incarico alla valorizzazione dei parchi cittadini.

