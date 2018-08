Parcheggi per mamme in arrivo a Chiari. Saranno realizzati in via Lupi di Toscana, proprio davanti al Comune e a due passi dal centro.

Parcheggi per mamme

Da gialli a rosa. I parcheggi comunali, proprio davanti al Municipio, in via Lupi di Toscana, diventeranno a portata di… mamma. La sosta in questi parcheggi sarà possibile per massimo due ore con l’utilizzo del disco orario. Servirà però un permesso speciale rilasciato dalla Polizia Locale. Le credenziali? Essere residenti o domiciliate a Chiari. Possono far domanda le donne dal terzo mese di gravidanza in poi e quelle con figli che non hanno ancora compiuto un anno. La validità del permesso per il parcheggio arriverà al compi-mento di un anno del figlio.