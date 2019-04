Amministrazione comunale, Lions Club Dello, Pittori e cantanti della Libera Accademia Musicale di Palazzolo sull’Oglio uniti contro la violenza sulle donne a Pievedizio di Mairano

Una panchina rossa per dire no alla violenza

Una panchina rossa per dire no alla violenza, l’Amministrazione comunale con l patrocinio del Lions Club Dello ha presentato alla comunità l’istallazione della panchina rossa nel parco comunale di Pievedizio. L’occasione ha visto uniti contro la violenza perpetrata ai danni delle donne anche i ragazzi della Libera Accademia Musicale “Riccardo Mosca” esibirsi nel coinvolgente concerto diretti dal maestro Alessandro Voltolini, accompagnati dalla chitarra di Alessandro Bettinzoli e dal pianoforte di Andrea Ragnoli; gli artisti locali e dei paesi limitrofi esporre le proprie tele a tema lungo il vialetto del parco e Maria Rosaria Di Domenico leggere alcune delle dieci storie di donne raccontate nel suo libro Elettra.

Sensibilizzazione

“Crediamo che la sensibilizzazione possa essere un motivo di prevenzione contro la violenza contro le donne ma in generale la violenza di genere” – ha sottolineato il sindaco Paola Arini. – “Nel 2015 abbiamo aperto uno sportello contro la violenza nella ex scuola elementare di Mairano, rivolto a tutte le persone vittime di violenza. Questo è il perfezionamento di un discorso di lunga data che non terminerà qui. La violenza sulle donne è una violenza, becera, cruda, crudele; la prevenzione è fattibile partendo proprio da questi sportelli, con l’aiuto di psicologi, di avvocati, e del dialogo”.

