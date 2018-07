Grande attesa per il Palio dei Novagli di Montichiari che anche quest’anno vedrà gareggiare quattro contrade e schierare gli asini più competitivi d’Italia. Attila, Tyson, Sole e Veleno si daranno sicura battaglia per vincere l’ambito drappo e la fascia di asino più veloce della città. La gara è già entrata nel vivo lo scorso fine settimana con la misurazione degli equidi, le prove libere e la gara delle palle di fieno in cui si sono visti impegnati fantini e contradaioli per definire la griglia di partenza. Il Palio, dedicato a San Lorenzo, è ormai tradizione storica della frazione da quasi quarant’anni ma vedrà quest’anno grandi rinnovamenti con un percorso rivisto nel rispetto massimo delle norme di sicurezza, un concorso dedicato all’asinello più bello della provincia aperto a tutti gli appassionati del genere e ai loro asini, stand gastronomici, musica e tanto altro ancora.

L’appuntamento è per domenica 5 agosto dalle ore 18.30 a Novagli di Montichiari (BS)