A Bagnoo Mella è scattata la polemica per il matrimonio indiano che ha bloccato il paese.

Paese bloccato e polemica

A Bagnolo Mella è andato in scena un matrimonio indiano, con corteo nuziale, che ha scatenato la polemica di alcuni cittadini, sia per il paese bloccato sia per l’impegno degli agenti e volontari in questo servizio. Con un’ordinanza il sindaco Cristina Almici ha deciso la chiusura alle auto e il divieto di sosta di parte di Piazza IV Novembre, oltre alla “chiusura temporanea dei tratti di strada interessati al transito della manifestazione nel senso contrario di marcia rispetto all’evento”. A garantire l’ordine pubblico e a gestire la viabilità sono stati gli agenti della Polizia locale e alcuni volontari. “Trovo assurdo che si impegnino gli agenti della nostra Polizia locale per un evento privato, sottraendoli ad altri compiti più utili alla comunità – ha dichiarato l’ex assessore Pasca – Allo stesso modo ricordo al sindaco che, come confermano alcune circolari del ministero, la Protezione civile non dovrebbe essere utilizzata per gestire traffico e ordine pubblico. Ma la cosa più grave è che, a quanto mi risulta, quasi in contemporanea con questo evento a Bagnolo si sarebbe verificato un episodio criminale e i nostri agenti non sarebbero potuti intervenire proprio perché impegnati con il corteo indiano”.

