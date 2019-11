Paolina Codenotti ha festeggiato 100 anni: grande festa a Ospitaletto. La donna ha spento 100 candeline domenica 17 novembre: un traguardo raggiunto tra allegria, ospiti speciali e grande ammirazione.

Una donna energica, attiva nel volontariato e conosciuta in tutta la provincia per le numerose iniziative a cui ha dato vita in questi 100 anni di storia, e di storie. Sulla torta di Paolina Codenotti, originaria di Gussago, quest’anno sono svettate tre candeline. Circondata dall’affetto della famiglia e di molti amici, la donna ha festeggiato ieri l’eccezionale traguardo: l’ospite della Rsa Serlini ha compiuto gli anni domenica, ma la festa si è svolta durante la mattina di lunedì con musica dal vivo, torta e rinfresco.

Presenti associazioni e autorità

Oltre a tutti gli ospiti della Casa di riposo e al personale della Fondazione, erano presenti numerosi amici e conoscenti della festeggiata. Sono intervenuti il Presidente della Fondazione Serlini Gian Battista Garza, il sindaco di Ospitaletto Arch. Gian Battista Sarnico e il primo cittadino di Gussago Giovanni Coccoli. Ad abbracciare e a regalare una grande sorpresa alla signora Paolina, la presenza dei rappresentanti del Sindacato Pensionati Cisl e del Gruppo Volontari don Potieri di Gussago, di cui la signora è stata tra i fondatori, e di alcuni rappresentanti dell’Associazione “Volontariato Ospitaletto”, molto attiva all’interno della stessa Rsa.

Il volontariato come stile di vita

Di buona salute, ha un carattere molto mite e cordiale con chiunque. Gradisce leggere i quotidiani e lavorare a maglia. Negli anni ha inanellato numerose conoscenze a livello provinciale: l’azione come volontaria l’ha portata in diverse realtà del territorio, prima come testimone di guerra nelle scuole poi presso la Fondazione Richiedei, dove ha dato notevole contributo alla redazione e distribuzione del giornalino “La Meridiana” e dove ha collaborato anche nella sua quarta età.

Nella sua lunga “carriera” spiccano anche la militanza all’interno dell’Associazione Pensionati e Gruppo Volontari Don Potieri, sempre a Gussago, dove tra l’altro ha svolto per molti anni l’attività di catechista.

