Ospedale Veterinario Lodi alle prese con Obelix: splendido esemplare maschio adulto di tigre.

Obelix sotto i ferri a Lodi

All’ospedale veterinario di Lodi si è presentato un caso particolarmente impegnativo, il paziente infatti è stata una tigre di circa 200 kg di peso. Si tratta di Obelix, splendido esemplare maschio residente in un parco faunistico lombardo.

Rimozione massa tumorale

Al meraviglioso gattone è stata rimossa una massa tumorale cutanea benigna che, però, si stava ulcerando con conseguenze che avrebbero potuto essere letali per la tigre. L’equipe, sotto l’egida del direttore sanitario Damiano Stefanello, è stata eseguita con successo. 50 minuti di operazione dove Obelix, adagiato sul lettino, è stato rimesso in sesto. Occasione d’oro per gli studenti e per i medici, che ne hanno approfittato per fare anche un prelievo del sangue al felino, le analisi del sangue sulle tigri – infatti – come non è difficile immaginare, sono molto rare. Si tratta di dati preziosi anche a livello scientifico.